З Азовсталі вдалося вивезти майже 500 людей, триває наступний етап операції з евакуації, – Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми провели черговий етап складної операції по евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Можу сказати, що нам вдалося вивезти майже 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН", – зазначено в повідомленні.

Згодом Єрмак додав, що в ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з "Азовсталі". Інформацію про її результати пообіцяв надати пізніше.

Про початок третього етапу евакуації людей з території заводу "Азовсталь" повідомив 5 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.

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