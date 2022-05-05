Із Азовсталі почали евакуацію мирних жителів, - ООН
Із заводу "Азовсталь" розпочали евакуацію цивільних, які рятувалися там від російських обстрілів
Про це повідомляє заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.
За його словами, наразі розпочалася евакуація мирного населення, яке ховалося в катакомбах металургійного заводу "Азовсталь" від російських обстрілів.
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