Із Азовсталі почали евакуацію мирних жителів, - ООН

Про це повідомляє заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.



За його словами, наразі розпочалася евакуація мирного населення, яке ховалося в катакомбах металургійного заводу "Азовсталь" від російських обстрілів.



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