Туреччина запропонувала морську евакуацію для поранених бійців з Азовсталі, - радник Ердогана

Про це пише Reuters.

Ібрагім Калін сказав в інтерв’ю Reuters, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому, і що вона залишається "на столі", хоча Москва на неї не погодилася.

Згідно з планом, людей з Азовсталі по суші доставлять до порту Бердянськ, а турецьке судно доправить їх через Чорне море до Стамбула.

"Якщо це можна зробити таким чином, ми раді це зробити. Ми готові. Насправді наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - сказав Калін.

Видання зазначає, що після тижнів російських бомбардувань Маріуполь окупували, але сотні українських бійців тримаються під потужними обстрілами на металургійному заводі. Калін зазначив, що евакуація флоту з Бердянська є однією з низки пропозицій держави щодо припинення вогню та проведення евакуації.

"Це може статися, так. Я вірю, що це може статися. Човен все ще в Стамбулі. Він готовий до відпливу, але ми чекаємо остаточного дозволу російської та української сторони, щоб він відправився в Бердянськ і доставив поранених до Туреччини", - сказав він.

Цього місяця за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об’єднаних Націй евакуювали цивільних людей, які перебували на заводі.Росія, яка спочатку заявляла, що бойовики повинні здатися, мало публічно повідомляла про переговори. Калін сказав, що позиція Росії "змінюється день від дня".

"Вони дивляться на ситуацію з безпекою на місцях та іншу динаміку, свої переговори, власну внутрішню координацію. Тож іноді важко отримати тверду відповідь (або) зобов’язання з будь-якої сторони", – сказав він.

За даними видання, Туреччина має добрі зв’язки з Росією та Україною і намагається сприяти мирним переговорам. Вона виступає проти вторгнення Росії і постачає Києву озброєні безпілотники, хоча також виступає проти санкцій Заходу проти Москви.

19 березня заступник мера міста Сергій Орлов повідомив, що Азовсталь у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.

19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар сказав, що росіяни скидають територію Азовсталі надпотужні бомби та все що є у них в наявності, окрім ядерної зброї.

28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу Азовсталь обвалилася частина приміщення польового шпиталю.

12 травня всіх цивільних, які були на Азовсталі з українськими військовими, евакуювали. Про це сказав заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар.

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