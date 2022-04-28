Через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю, - полк "Азов"

Про це повідомляє полк "Азов".

Зазначається, що серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.

"Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше. Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", - пишуть у полку "Азов".

Вони закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися "знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю".

Нагадаємо, близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb