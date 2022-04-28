Через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю, - полк "Азов"
Сьогодні, 28 квітня, у Маріуполі цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь", де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби та нещадно обстрілювати з корабельної артилерії, через те частина приміщення завалилася
Про це повідомляє полк "Азов".
Зазначається, що серед вже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені і контужені.
"Через ворожу атаку частина приміщення завалилася - зокрема операційна, що унеможливлює тепер допомагати нашим воїнам навіть в тих умовах, що були раніше. Наголошуємо! Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних установ, на них не мають здійснюватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи вони є цивільними, чи військовими особами (комбатантами). Пораненим мають надавати необхідну допомогу без будь-якої дискримінації", - пишуть у полку "Азов".
Вони закликали міжнародні організації з захисту прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися "знищити навіть тих захисників Маріуполя, що вже не можуть тримати в руках зброю".
- Нагадаємо, близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію
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