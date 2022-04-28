Холера, дизентерія та кишкова паличка: 100 тис. маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію, - міськрада
Близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію
Про це повідомляє міська рада Маріуполя.
Зазначається, що зараз температура повітря сягає 20 градусів, тому скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі.
"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
- Нагадаємо, у Маріуполі окупанти змушують учнів писати в зошитах, що їх місто – це частина Ростовської області РФ
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