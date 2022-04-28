Холера, дизентерія та кишкова паличка: 100 тис. маріупольців загрожує смертельна небезпека через антисанітарію, - міськрада

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

Зазначається, що зараз температура повітря сягає 20 градусів, тому скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії – через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", – сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти змушують учнів писати в зошитах, що їх місто – це частина Ростовської області РФ

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb