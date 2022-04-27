Дітей у школі змушують підписувати зошити: "Маріуполь, Ростовська область", - радник мера Маріуполя
У Маріуполі окупанти змушують учнів писати в зошитах, що їх місто – це частина Ростовської області РФ
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У школі діти вже підписують зошити «Маріуполь. Ростовська область». Що тут скажеш. Невдовзі після перемоги діти в Ростові та Таганрогі будуть підписувати зошити «Таганрог Маріупольскої ОТГ Маріупольского району Азовскій області, Україна» ", – написав Андрющенко.
Також він додав, що псевдо мер, гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко на зустрічах з маріупольцами на питання територіального підпорядкування неодноразово наголошував, що "Маріуполь буде приєднано до Ростовської області на Росіі".
- Нагадаємо, російські окупанти планують провести у блокадному Маріуполі пропагандистський "престур" із лояльними Росії західними "журналістами"
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