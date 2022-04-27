Окупанти планують провести у Маріуполі пропагандистський "престур" із лояльними Росії західними "журналістами", - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



"Колишні "візитки Яроша" і "розіп’яті хлопчики" перетворюються на "самознищені" Бучу і Маріуполь​", - йдеться у фейсбук-пості.



За попередніми даними розвідки, 28 квітня міноборони Росії планує влаштувати ​у розбомбленому Маріуполі масштабну політичну провокацію, у ході якої буде проведено так званий престур.

До події росіяни збираються залучити деяких лояльних РФ західних "ЗМІ", прибуття яких на територію України організується через російський Ростов.



Як повідомляє розвідка, у ході пропагандистського заходу окупанти планують озвучити "альтернативні факти" стосовно оборони Маріуполя. Крім того, росіяни збираються залучити підготовлених "свідків", які виступлять із заявою про те, що начебто підрозділи ЗСУ бомбили місто та розстрілювали місцевих жителів.



"Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців", - додає розвідка.





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