Завод "Азовсталь" остаточно зруйнований і не підлягає відновленню, - заммера Маріуполя

Про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов, інформує Еспресо.TV.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав Орлов.

Нагадаємо, рятувальники продовжують розбирати завали Маріупольського драмтеатру. Одна людина травмована.

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