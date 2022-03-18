Завод "Азовсталь" остаточно зруйнований і не підлягає відновленню, - заммера Маріуполя
Завод "Азовсталь" у Маріуполі повністю знищений ворожими обстрілами.
Про це сказав в інтервʼю Forbes заступник мера міста Сергій Орлов, інформує Еспресо.TV.
"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь", - сказав Орлов.
- Нагадаємо, рятувальники продовжують розбирати завали Маріупольського драмтеатру. Одна людина травмована.
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