Рятувальники продовжують розбирати завали Маріупольського драмтеатру. Одна людина травмована

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.



"Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - йдеться у повідомленні.



Розбір завалів продовжується, інформація про травмованих буде уточнюватися.



Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

18 березня, зі зруйнованого театру вивели 130 людей.