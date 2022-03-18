Рятувальники продовжують розбирати завали Маріупольського драмтеатру. Одна людина травмована
18 березня надзвичайники з-під завалів Маріупольського драматичного театру продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає, одна людина травмована
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
"Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - йдеться у повідомленні.
Розбір завалів продовжується, інформація про травмованих буде уточнюватися.
- Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 18 березня, зі зруйнованого театру вивели 130 людей.
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