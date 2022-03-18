Денісова: у Маріуполі зі зруйнованого театру вивели 130 людей
Однак у підвалах знищеного драмтеатру залишаються ще понад 1 300 осіб
Про це під час телемарафону заявила український омбудсмен Людмила Денісова, передає "Еспресо. TV".
Поки що жодної інформації про них і їх стан здоров’я немає.
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