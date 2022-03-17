Білецький: "Захисники Маріуполя – це 300 спартанців! Армія готова деблокувати місто. Чекаємо наказу"

Про це заявив засновник полку "Азов" Андрій Білецький, який виступив з відеозверненням, передає "Еспресо. TV".



"Це звернення – до маріупольців, до захисників Маріуполя, до всього світу. Маріуполь – це місто, яке не скорилося Росії в 2014 році. Яке вісім років було символом українського Донбасу, світлого прекрасного українського Донбасу на противагу російському мордору. Зараз за це Маріуполь знищують. Захисники Маріуполя б’ються не на межі, а за межею людських можливостей. Азовці, морські піхотинці, Національна гвардія України та багато інших підрозділів творять чудеса. Фактично, три тисячі бійців прикували зараз до себе 14-тисячне російське угруповання. Вони скували своїми діями більше 10% всіх окупаційних сил Росії в Україні. Це справжні герої на рівні 300 спартанців. Або козаків, які прикривали козацьку армію в битві під Берестечком. Але зараз місто знищується – воно вже не на межі, а за межею гуманітарної катастрофи", – говорить Білецький.

Він додав, що треба рятувати українських героїв, треба рятувати українське місто, треба деблокувати Маріуполь.

"Щодня до мене звертаються сотні друзів з абсолютно бойових підрозділів. Всі говорять одне і те ж, і я передаю це своїм братам-азовцям, кожному захиснику Маріуполя: кожен день, виходячи на бойову роботу, ми думаємо про вас і рівняємося на вас, ми працюємо по ворогу заради вас. Вся армія готова йти на деблокаду. Чекаємо наказу. Слава Україні", – підсумовує Білецький.

Нагадаємо, на добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада

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