На добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада

Про це повідомила Маріупольска міська рада у Telegram.

"Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб", – йдеться у повідомленні.



Міськрада відзначає, що попри все Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону міста, воюють за кожну вулицю, відбивають атаки загарбників, які переважають за чисельністю.



"Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню", – констатує міськрада.



За останні дві доби містяни почали виїжджати на особистому транспорті у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. В цілому близько 6,5 тис. авто вирвалися з міста. Всього з Маріуполя виїхало власним ходом близько 30 тис. людей.



Розбір завалів після бомбардування Драматичного театру та будівлі басейну "Непутун" тривають, попри обстріли.





Нагадаємо, через постійні обстріли Маріуполя у місті майже не залишилось безпечного місця.



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