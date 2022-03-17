Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада

На добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада

17 березня, 2022 четвер
18:30
війна з Росією обстріл Маріуполя

Ситуація у Маріуполі залишається критичною, близько третини зруйнованих будівель не підлягають відновленню

Про це повідомила Маріупольска міська рада у Telegram.

"Місто в блокаді вже 16 діб, більше 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб", – йдеться у повідомленні.

Міськрада відзначає, що попри все Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону міста, воюють за кожну вулицю, відбивають атаки загарбників, які переважають за чисельністю.

"Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% - не підлягає відновленню", – констатує міськрада.

За останні дві доби містяни почали виїжджати на особистому транспорті у бік Бердянська та потім на Запоріжжя. В цілому близько 6,5 тис. авто вирвалися з міста. Всього з Маріуполя виїхало власним ходом близько 30 тис. людей.

Розбір завалів після бомбардування Драматичного театру та будівлі басейну "Непутун" тривають, попри обстріли.

 

  • Нагадаємо, через постійні обстріли Маріуполя у місті майже не залишилось безпечного місця.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Маріуполь
Читайте також:
Жданов
17 березня, 2022 четвер
Дальність ураження до 200 км, точність до 100%: яку зброю отримає Україна, – військовий експерт
Александр Лукашенко
17 березня, 2022 четвер
Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю, - Денисенко
байден
16 березня, 2022 середа
Байден: США надасть 800 систем протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.05
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 березня
19:16
Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр
19:15
полонені окупанти
Human Rights Watch захищає права полонених окупантів
19:10
Більшість чоловіки: понад 320 тис. українців повернулися додому від початку повномасштабної війни, - прикордонники
18:55
рейкова війна
Арестович закликав українців та білорусів влаштувати "тотальну рейкову війну" на шляхах перекидання військ РФ, у Лукашенка відкрили кримінальну справу
18:54
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва: сталася пожежа на складі, померло дві людини
18:49
Віктор Терещенко
На Харківщині російські окупанти викрали голову ОТГ, - Синєгубов
18:46
вугілля поїзд
ДТЕК замінила російське вугілля для ТЕС польським
18:31
Ексклюзив
Синютка
Путін піде в Балтію, в Польщу, він піде настільки далеко, наскільки його допустить цивілізований світ, – нардеп Олег Синютка
18:22
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган запросив Путіна на переговори з Зеленським у Туреччину
18:19
полонені рф
"Отримали пи***лей від України, заховались, знову отримали": СБУ про воєнну тактику російських військ
18:11
ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова, - Христо Грозєв
18:02
долар рубль
У банках Швейцарії виявили $213 млрд "заощаджень" найбагатших росіян
17:59
Україна та Туреччина
Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України, - МЗС
17:46
Ексклюзив
Маріуполь обстріл
В Маріуполі майже не залишилось безпечного місця, - Денісова
17:42
Нові Петрівці обстріл
Росія обстріляла Нові Петрівці на Київщині, загинула дворічна дитина
17:30
Київ оборона ЗСУ
Ймовірність штурму Києва зберігається, але оборона столиці є стратегічним завданням держави, - речник Міноборони
17:27
Жительці Миколаєва, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру
17:23
Вйоса Османі
Президентка Косова закликала Вашингтон допомогти її країні приєднатися до НАТО
17:15
Чернігів обстріл
Збитки від окупаційних руйнувань в Україні сягли вже $62,6 млрд, - Київська школа економіки
16:59
Signet Jewelers
Найбільший у світі ювелірний ритейлер Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями
16:58
Михайло Подоляк
Умови мирної угоди між Україною та РФ можуть підготувати протягом півтора тижня, - Подоляк
16:50
біженці
У Франції підготували близько 60 тис. пропозицій для розміщення біженців з України
16:48
UnionPay
Нацбанк закликав китайські платіжні системи припинити співпрацю з Росією
16:44
Чавушоглу Кулеба
Голова МЗС Туреччини зустрівся з Кулебою у Львові та пообіцяв продовжити зусилля для припинення війни в Україні
16:34
Ошукував громадян, які намагалися виїхати з України: Кіберполіція викрила шахрая на "продажу" переходу через кордон за 1500 грн
16:32
Мерефа обстріл
Окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині: загинула 21 людина, 25 поранені
16:30
трофейний ураган
На Чернігівщині українське військо розбило групу окупантів, захоплена ракетна система "Ураган"
16:21
ЗСУ збили гелікоптер
Під Києвом ЗСУ підбили російський гелікоптер КА-52
16:20
ESA
Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом
16:09
окупанти
Під прикриттям зелених коридорів окупанти перегруповують війська, - Нацполіція
16:07
В Естонії на благодійному концерті зібрали понад €700 тис. для України
16:00
Застосунок Starlink для доступу до інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні
15:44
крим канал вода
Окупанти вже вкрали української води на майже 620 мільйонів гривень, – Держекоінспекція
15:36
рубль
У росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу
15:33
Нобелівська премія
Нобелівський комітет просять продовжити процедуру висунення кандидатів на Нобелівську премію миру і внести туди Зеленського і народ України
15:26
Байден і Сі Цзіньпін
Байден і Сі Цзіньпін 18 березня обговорять війну в Україні
15:25
ППО збили
У Дніпропетровській області ППО збили дві російські ракети
15:23
система оповіщення сирена
На Сумщині змінили терміни комендантської години, - голова ОВА
15:09
окупанти рф
У містах під Києвом росіяни систематично ґвалтують і вбивають місцевих, - Арестович
15:06
Олаф Шольц
Шольц виключив втручання НАТО у війну проти РФ, але пообіцяв Україні підтримку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV