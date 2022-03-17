Італія готова відбудувати зруйнований бомбою драмтеатр Маріуполя, – міністр культури

Про це заявив міністр культури Італії Даріо Франческоні, передає "Еспресо. TV".

"Італія готова відбудувати театр у Маріуполі. Кабінет Міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для її якнайшвидшого відновлення. Театри всіх країн належать всьому людству, це світова спадщина", - написав Даріо Франческоні.

Нагадаємо, 16 березня, окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей

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