Усі цивільні, які були на "Азовсталі" з українськими військовими, залишили завод, - заступник командира "Азову"
Заступник командира полку" Азов "Святослав Паламар заявив, що цивільні, якими опікувалися українські військові, залишили заблокований росіянами у Маріуполі завод "Азовсталь"
Про це Паламар заявив у коментарі CNN.
"Якщо ви говорите про сам завод "Азовсталь", то цивільні, які були з нами та якими ми опікувалися - їм вдалося покинути завод", - сказав Паламар.
Водночас він додав, що не виключає, що у сховищах на території заводу ще можуть залишатися цивільні, про яких українські військові не знають.
- 7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- 8 травня заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з "Азовсталі", адже немає спецтехніки для розбору завалів.
- 9 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що на "Азовсталі" залишається ще понад сотня цивільних.
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