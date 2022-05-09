На Азовсталі ще понад сотня цивільних, - голова Донецької ОВА

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ефірі Суспільного.

"В Маріуполі зараз близько 100 тис. жителів в цілому проживає. Є люди, які не хочуть покидати місто. На Азовсталі більше сотні цивільних лишилося", - розповідає Кириленко.

За його словами, обстріли заводу не припиняються.

"Авіація там працює постійно. Тихо там буває іноді під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", - сказав керівник ОВА.

30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.

1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.

3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.

6 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.

6 травня з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних із Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.