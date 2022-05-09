На Азовсталі ще понад сотня цивільних, - голова Донецької ОВА
На заблокованому росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі ще є цивільні громадяни
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ефірі Суспільного.
"В Маріуполі зараз близько 100 тис. жителів в цілому проживає. Є люди, які не хочуть покидати місто. На Азовсталі більше сотні цивільних лишилося", - розповідає Кириленко.
За його словами, обстріли заводу не припиняються.
"Авіація там працює постійно. Тихо там буває іноді під час евакуації. Росіяни не зацікавлені, щоб люди виїжджали на підконтрольну Україні територію", - сказав керівник ОВА.
- 30 квітня окупанти пропустили на вихід з комбінату перших 20-х цивільних.
- 1 травня 2022 року, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" вдалося вивезти 100 цивільних осіб.
- 3 травня до Запоріжжя прибули евакуйовані з Азовсталі люди.
- 6 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що з заводу "Азовсталь" вдалося вивезти майже 500 людей.
- 6 травня з Азовсталі вдалося витягти 50 жінок, дітей та людей похилого віку.
- 7 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що з заводу "Азовсталь" у Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- Заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних із Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.
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