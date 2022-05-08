Полк "Азов" не може підтвердити інформацію про евакуацію з Азовсталі всього мирного населення

Про це він заявив під час пресконференції, передає Espreso.TV.

За словами військового, на завод не приїхали жоден політик, владна структура чи міжнародна організація. Також відсутня спецтехніка для розбору завалів.

"І дуже шкода, що це все супроводжується словами про те, що "ми все зробили" й "наказ виконано"", - наголосив Святослав Паламар.

На Азовсталі залишається багато загиблих українських військових, цивільних. Кількість убитих росіянами мирних мешканців сягає десятків тисяч. Крім того, на території заводу є багато поранених військових, яких необхідно евакуювати в першу чергу.