Полк "Азов" не може підтвердити інформацію про евакуацію з Азовсталі всього мирного населення
Заступник командира "Азову" Святослав Паламар заявив, що полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних із Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів
Про це він заявив під час пресконференції, передає Espreso.TV.
За словами військового, на завод не приїхали жоден політик, владна структура чи міжнародна організація. Також відсутня спецтехніка для розбору завалів.
"І дуже шкода, що це все супроводжується словами про те, що "ми все зробили" й "наказ виконано"", - наголосив Святослав Паламар.
На Азовсталі залишається багато загиблих українських військових, цивільних. Кількість убитих росіянами мирних мешканців сягає десятків тисяч. Крім того, на території заводу є багато поранених військових, яких необхідно евакуювати в першу чергу.
-
7 травня з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей.
-
У Маріуполі росіяни вбили 25 тис. українців, переважно цивільних.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе