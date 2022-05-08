Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Українська бюрократія стояла на заваді ефективної підготовки військового сектору країни і, зокрема, такого міста як Маріуполь, до успішного захисту на випадок повномасштабного російського збройного вторгнення, з яким ми тепер маємо справу
Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону. Виступи "азовців" транслює на YouTube телеканал Еспресо.TV.
"Проблема у тому, що багато представників влади саботували оборону України потягом останніх кількох років", - зазначив військовий.
"Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. І ми постійно на цьому наголошуємо", - додав Самойлено.
"Наша підготовка була саботована - офіційними особами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони", - наголосив Ілля Самойленко.
Перешкоджання з боку влади, за словами офіцера, полягало у затримці переходу українських збройних сил на стандарти НАТО, на західні стандарти.
Окрім того, додав Самойлено, станом на лютий 2022 року не була як слід підготовлена оборона Маріуполя і їм, азовцям, довелося узяти відповідальність за місто на себе.
При цьому такі добровольчі формування, як "Азов", продовжив він, з усією серйозністю ставилися до загрози початку фронтального наступу Росії на Україну й готувалися до нього, переважно покладаючись на власні сили та можливості.
"Ми знали про це увесь час. І ми були готові. Принаймні ми були готовими так, наскільки ми це могли зробити", - наголосив Самойлено.
Аби його почули за кордоном Самойлено виступає англійською мовою.
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