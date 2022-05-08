У "Азову" є зв’язок із командуванням, їхній наказ - тримати оборону
Офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що захисники Маріуполя мають зв’язок із командуванням і отримали наказ від нього про тримання оборони
Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.
Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що військові на Азовсталі мають наказ тримати оборону.
"Бійці будуть стояти стільки, скільки треба", - сказав під час трансляції Самойленко.
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- Нагадаємо, захисники Маріуполя заявили, що полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу.
- Раніше офіцери штабу оборони Маріуполя, чиї підрозділи продовжують утримувати комбінат "Азовсталь", назвали сумарні дані по втратам ворога та жертвам серед мирних жителів міста.
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