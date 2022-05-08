У "Азову" є зв’язок із командуванням, їхній наказ - тримати оборону

Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.

Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що військові на Азовсталі мають наказ тримати оборону.

"Бійці будуть стояти стільки, скільки треба", - сказав під час трансляції Самойленко.

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Нагадаємо, захисники Маріуполя заявили, що полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу.

Раніше офіцери штабу оборони Маріуполя, чиї підрозділи продовжують утримувати комбінат "Азовсталь", назвали сумарні дані по втратам ворога та жертвам серед мирних жителів міста.

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