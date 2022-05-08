У Маріуполі росіянами знищено 25 тис. українців, переважно цивільних. Ми ліквідували 2,5 тис. рашистів, - "Азов"
Офіцери штабу оборони Маріуполя, чиї підрозділи продовжують утримувати комбінат "Азовсталь", назвали сумарні дані по втратам ворога та жертвам серед мирних жителів міста
Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.
"Українські бійці в Маріуполі знищили 2,5 тисячі росіян та поранили ще 5 тисяч окупантів - і це все без підтримки авіації і артилерії", - заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.
При цьому офіцер наголосив, що 2 500 вбитих окупантів - це тільки те, що зробив полк "Азов". Втрати, яких завдавали окупантам інші підрозділи, не входили в підрахунок.
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"У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, які вторглися в Україну. Разом з тим, - продовжив Самойленко, - російськими окупантами вбито 25 тис. маріупольців".
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