У Маріуполі росіянами знищено 25 тис. українців, переважно цивільних. Ми ліквідували 2,5 тис. рашистів, - "Азов"

Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.

"Українські бійці в Маріуполі знищили 2,5 тисячі росіян та поранили ще 5 тисяч окупантів - і це все без підтримки авіації і артилерії", - заявив офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко.

При цьому офіцер наголосив, що 2 500 вбитих окупантів - це тільки те, що зробив полк "Азов". Втрати, яких завдавали окупантам інші підрозділи, не входили в підрахунок.

Читайте також: Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі

"У Маріуполі росіяни втратили 15% військ, які вторглися в Україну. Разом з тим, - продовжив Самойленко, - російськими окупантами вбито 25 тис. маріупольців".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb