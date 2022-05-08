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Головна війна з Росією На командира "Азову" виходили політики й звинувачували, що ми їм заважаємо евакуйовувати цивільних, - заступник командира Паламар

На командира "Азову" виходили політики й звинувачували, що ми їм заважаємо евакуйовувати цивільних, - заступник командира Паламар

8 травня, 2022 неділя
15:55
війна з Росією

Посадові особи звинувачували керівників оборони Маріуполя у нібито перешкоджанні проведення евакуації цивільних осіб

Про це заступник командира добровольчого полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час прес-конференції з підземних укриттів Азовсталі, яку транслює Еспресо.TV.

"Від деяких політиків під час переговорів було чутно заяви, що "ви, хлопці, займаєтесь якимись своїми справами та тягнете час, для того щоб вивести всіх цивільних", - сказав військовий.

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"Це було сказано нашому командиру - герою України Денису Прокопенко. Ця людина командує гарнізоном, командує обороною Маріуполя. І під цими "нашими справами" це малося на увазі те, що "наші справи", якими ми займаємося, це якраз і означає захист народу України та захист цивільних", - наголосив Святослав Паламар.

Офіцер вислов жаль з приводу того, що "у деяких політиків в Україні немає такту, а є лише цинізм".

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