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Головна війна з Росією Полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу. Заява захисників Маріуполя

Полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу. Заява захисників Маріуполя

8 травня, 2022 неділя
15:39
війна з Росією Ілля Самойленко, Азовсталь

Полон для "Азову" неприйнятний, кожен полонений створює обмінний фонд і ресурс для тиску на переговорах

Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.

"Так, можна відкласти зброю і просто здатися... Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Та й здатися для нас – неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу", – заявив офіцер управління  розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

Він зазначив, що кожен полонений створює обмінний фонд і ресурс для тиску на переговорах.

"Для бійців полку "Азов" полон означає смерть", – сказав він під час брифінгу.

  • Нагадаємо, офіцери штабу оборони Маріуполя, чиї підрозділи продовжують утримувати комбінат "Азовсталь", назвали сумарні дані по втратам ворога та жертвам серед мирних жителів міста.
Маріуполь
Азов
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