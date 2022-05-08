Полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу. Заява захисників Маріуполя
Полон для "Азову" неприйнятний, кожен полонений створює обмінний фонд і ресурс для тиску на переговорах
Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.
"Так, можна відкласти зброю і просто здатися... Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Та й здатися для нас – неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу", – заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.
Він зазначив, що кожен полонений створює обмінний фонд і ресурс для тиску на переговорах.
"Для бійців полку "Азов" полон означає смерть", – сказав він під час брифінгу.
- Нагадаємо, офіцери штабу оборони Маріуполя, чиї підрозділи продовжують утримувати комбінат "Азовсталь", назвали сумарні дані по втратам ворога та жертвам серед мирних жителів міста.
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