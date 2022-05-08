Полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу. Заява захисників Маріуполя

Трансляцію брифінгу веде телеканал Еспресо.TV.

"Так, можна відкласти зброю і просто здатися... Ми весь цей час знали, що полк "Азов" не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Та й здатися для нас – неприйнятно, тому що ми не можемо зробити такий великий подарунок ворогу", – заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

Він зазначив, що кожен полонений створює обмінний фонд і ресурс для тиску на переговорах.

"Для бійців полку "Азов" полон означає смерть", – сказав він під час брифінгу.