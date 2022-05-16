Росія готує спецоперацію в Маріуполі: нібито захисники Азовсталі здадуться в полон, - InformNapalm

Про це повідомила спільнота у Telegram.

14 і 15 травня інсайдерськими каналами з 4 різних джерел (у тому числі з-поміж військовослужбовців РФ) спільнота InformNapalm отримала інформацію.

"Сукупність цих даних дозволяє припустити, що на 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій ЗС РФ за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей", - заявили у спільноті.

Там зазначають, що попередньо задум росіян до кінця не зрозумілий, але навели події, які заплановані росіянами на 16-17 травня.

привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей;

відправити туди військовослужбовців розвідроти, які отримали наказ взяти протигази, повний захисний комплект та невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий;

відправити до Маріуполя 6 цистерн, вміст яких невідомий з охороною на бронетехніці.

"Аналітики InformNapalm припускають, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ про те, що нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути інші варіанти розвитку подій", - йдеться у повідомленні.