Росія готує спецоперацію в Маріуполі: нібито захисники Азовсталі здадуться в полон, - InformNapalm
Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що Росія може готувати військову операцію у Маріуполі
Про це повідомила спільнота у Telegram.
14 і 15 травня інсайдерськими каналами з 4 різних джерел (у тому числі з-поміж військовослужбовців РФ) спільнота InformNapalm отримала інформацію.
"Сукупність цих даних дозволяє припустити, що на 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі готується реалізація масштабних дій ЗС РФ за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів. До дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей", - заявили у спільноті.
Там зазначають, що попередньо задум росіян до кінця не зрозумілий, але навели події, які заплановані росіянами на 16-17 травня.
- привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей;
- відправити туди військовослужбовців розвідроти, які отримали наказ взяти протигази, повний захисний комплект та невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий;
- відправити до Маріуполя 6 цистерн, вміст яких невідомий з охороною на бронетехніці.
"Аналітики InformNapalm припускають, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ про те, що нібито захисники Азовсталі здалися в полон і після цього спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути інші варіанти розвитку подій", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе