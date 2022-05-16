Окупанти поширюють фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором"
Росіяни створили черговий фейк про те, що українські військові на Азовсталі здалися в полон
Фейк спростував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон в Маріуполі", - підкреслив Андрющенко.
Він зазначив, що росіяни не припиняють спроб зайти на Азовсталь або заблокувати вихід з бункерів, але жодного глобального наближення не відбувається, тому обстріли стають все щільнішими
- Раніше аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що Росія може готувати військову операцію у Маріуполі. Спільнота повідомляла, що Росія може вдатися інформаційно-психологічного впливу, залучити до 2000 людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ про те, що нібито захисники Азовсталі здалися в полон.
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