Окупанти поширюють фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором"

Фейк спростував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх у полон в Маріуполі", - підкреслив Андрющенко.



Він зазначив, що росіяни не припиняють спроб зайти на Азовсталь або заблокувати вихід з бункерів, але жодного глобального наближення не відбувається, тому обстріли стають все щільнішими

Раніше аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що Росія може готувати військову операцію у Маріуполі. Спільнота повідомляла, що Росія може вдатися інформаційно-психологічного впливу, залучити до 2000 людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ про те, що нібито захисники Азовсталі здалися в полон.

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