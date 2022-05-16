З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату, - Reuters
З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими
Про це повідомляє Reuters.
Свідок на місці подій повідомив – з "Азовсталі" виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками, - інформує агентство.
"У понеділок джерело агентства Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців. Скільки людей було у салонах, встановити не вдалося. За оцінками експертів, на території величезного заводу радянських часів перебуває майже 600 бійців, серед них десятки поранених", - пише Reuters.
- 15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.
- 16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.
- Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".
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Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.
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