Путін не погоджується на евакуацію військових з Азовсталі, - Маляр

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"Держава робить дуже багато для того, щоб звільнити наших оборонців Азовсталі, але це військова операція і про ці речі не можна говорити публічно. Ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюсь, були зняті… Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців Азовсталі", - сказала Маляр.

Заступниця міністра додала, що Україна залучила майже всіх світових лідерів та міжнародні організації до переговорів з РФ.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.