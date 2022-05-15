Путін не погоджується на евакуацію військових з Азовсталі, - Маляр
Президент Росії Володимир Путін не дає згоди на евакуацію українських військових, які перебувають на оточеному росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.
"Держава робить дуже багато для того, щоб звільнити наших оборонців Азовсталі, але це військова операція і про ці речі не можна говорити публічно. Ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюсь, були зняті… Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців Азовсталі", - сказала Маляр.
Заступниця міністра додала, що Україна залучила майже всіх світових лідерів та міжнародні організації до переговорів з РФ.
- Нагадаємо, Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.
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