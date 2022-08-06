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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти планують провести показовий самосуд над українськими захисниками, - міськрада

У Маріуполі окупанти планують провести показовий самосуд над українськими захисниками, - міськрада

6 серпня, 2022 субота
13:37
війна з Росією

На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки

Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

Зазначається, що загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.

"Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу. Звертаюся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста втрутитися у ситуацію, аби працювали правила поводження з військовими полоненими. Ми маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими, та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - сказав міський голова Вадим Бойченко.

  • Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники організували так званий рок-концерт на території розбомбленого меткомбінату "Азовсталь"

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Новини
Маріуполь
окупанти
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