Про це інформує у телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко.

"Мерзота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодинокого гітариста складно, однак мерзотності картини це не скасовує. Державні волонтери окупантів - для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів. Для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматичному театрі, і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", - пише Андрющенко.

Відомо, що рашисти оголосили про відкриття 10 вересня нового театрального сезону в розбомбленому Драмтеатрі, де загинуло щонайменше 300 мирних жителів.

Королівський коледж музики Лондона вирішив відсторонити від викладання піаніста Олександра Романовського. Чоловік їздив з виступом в окупований російською армією Маріуполь.

У Маріуполі росіяни демонтують меморіал загиблих українських військових і планують установити там пам'ятник Олександру Невському.

4 серпня Петро Андрющенко писав, що в Маріуполі посеред вулиці лежать тіла людей, запаковані у пластикові пакети, оскільки окупаційна "влада" відмовляється їх ховати та змушує родичів переглядати "каталоги смерті".

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців.

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