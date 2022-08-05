У Маріуполі окупанти організували "рок-концерт" на зруйнованій Азовсталі
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники організували так званий рок-концерт на території розбомбленого меткомбінату "Азовсталь"
Про це інформує у телеграмі радник міського голови Петро Андрющенко.
"Мерзота влаштувала концерт на Азовсталі. Хоча назвати рок-концертом скиглення поодинокого гітариста складно, однак мерзотності картини це не скасовує. Державні волонтери окупантів - для окупантів. Добре, що без цивільно-примусових глядачів. Для остаточної картини залишилось дочекатись вистави у зруйнованому Драматичному театрі, і коло цинічної нелюдяності можна вважати замкнутим", - пише Андрющенко.
Відомо, що рашисти оголосили про відкриття 10 вересня нового театрального сезону в розбомбленому Драмтеатрі, де загинуло щонайменше 300 мирних жителів.
- Королівський коледж музики Лондона вирішив відсторонити від викладання піаніста Олександра Романовського. Чоловік їздив з виступом в окупований російською армією Маріуполь.
- У Маріуполі росіяни демонтують меморіал загиблих українських військових і планують установити там пам'ятник Олександру Невському.
- 4 серпня Петро Андрющенко писав, що в Маріуполі посеред вулиці лежать тіла людей, запаковані у пластикові пакети, оскільки окупаційна "влада" відмовляється їх ховати та змушує родичів переглядати "каталоги смерті".
- У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців.
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