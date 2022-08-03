Про це інформує The Times.

Зазначається, що після окупації російськими військами міста у травні Романовський разом зі скрипалем Петром Лундстремом, відомим прихильником вторгнення Росії в Україну, зіграли в Маріуполі сонату для скрипки Моцарта навпроти знищеної будівлі Драмтеатру.



"Романовський відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування", - повідомила The Times речниця Королівського коледжу музики.



Сам музикант стверджує, що вважає свій виступ і візит до Маріуполя "знаком підтримки знедоленого народу на сході України" та внеском у примирення. Романовський також додав, що хоче зіграти "з обох сторін конфлікту", якщо буде гарантована його безпека на "підконтрольних Україні територіях".



Як відомо, Романовський публікував пости, в яких демонстрував хід своєї поїздки в Маріуполь. В одному з відеороликів піаніст розповідає про силу мистецтва нести "мир і любов". Він також позує з Лундстремом перед знаком Маріуполя, розфарбованим у кольори російського прапора.



В іншому пості Лундстрем зображений у футболці з літерою "Z" і словом "Русь".

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