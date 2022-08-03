Британський королівський коледж музики відсторонив викладача, який відвідав з концертом окупований Маріуполь
Королівський коледж музики Лондона вирішив відсторонити від викладання піаніста Олександра Романовського. Чоловік їздив з виступом в окупований російською армією Маріуполь
Про це інформує The Times.
Зазначається, що після окупації російськими військами міста у травні Романовський разом зі скрипалем Петром Лундстремом, відомим прихильником вторгнення Росії в Україну, зіграли в Маріуполі сонату для скрипки Моцарта навпроти знищеної будівлі Драмтеатру.
"Романовський відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування", - повідомила The Times речниця Королівського коледжу музики.
Сам музикант стверджує, що вважає свій виступ і візит до Маріуполя "знаком підтримки знедоленого народу на сході України" та внеском у примирення. Романовський також додав, що хоче зіграти "з обох сторін конфлікту", якщо буде гарантована його безпека на "підконтрольних Україні територіях".
Як відомо, Романовський публікував пости, в яких демонстрував хід своєї поїздки в Маріуполь. В одному з відеороликів піаніст розповідає про силу мистецтва нести "мир і любов". Він також позує з Лундстремом перед знаком Маріуполя, розфарбованим у кольори російського прапора.
В іншому пості Лундстрем зображений у футболці з літерою "Z" і словом "Русь".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе