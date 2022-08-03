Про це повідомила міськрада Маріуполя в телеграмі.

"Прямо зараз у Маріуполі окупанти демонтують меморіал пам’яті військовослужбовцям з числа маріупольців, які загинули захищаючи Україну. Це і без того цинічний та жалюгідний вчинок, але російські окупанти та їх пособники пішли ще далі - вони назвали пам’ятний меморіал… фонтаном", - наголостили у відомстві.

Росіяни заявляють, що на місці меморіалу збираються встановити пам’ятник Олександру Невському на коні. Рішення не обґрунтовують, але ця постать не має жодного стосунку до Маріуполя.

"До речі, цей меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких - ім’я загиблого героя", - зауважили в міськраді.

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