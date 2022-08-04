Тіла людей на вулицях: у Маріуполі окупанти відмовляються ховати загиблих і змушують родичів переглядати "каталоги смерті"
У Маріуполі посеред вулиці лежать тіла людей, запаковані у пластикові пакети, оскільки окупаційна "влада" відмовляється проводити поховання
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтягуючи частини тіл по району. На звернення мешканців окупаційна влада відмовляється реагувати та проводити поховання, відповідаючи: кому треба, хай той і поховає", – написав Андрющенко.
Як додав радник мера, у новому морзі на базі лікарні №1 під час пошуку місця поховання у братській могилі окупанти надають мешканцям для перегляду каталог фотографій померлих – по 3-4 тисячі світлин.
"Фотографії зроблено в моргу на Метро на вулиці. Маріупольці кажуть, що близькі психично не витримують такого пошуку. Понад те, самі окупанти заявляють що в "каталозі смерті" – не більш ніж 20% усіх, хто пройшов через морг на Метро", - додав Андрющенко.
- Раніше радник мера розповідав про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців
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