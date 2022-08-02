Російська "точка У" на дитячому майданчику: окупанти розміновують Маріуполь лише в місцях власного перебування
У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців
Про це інформує в телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.
"Маріуполь залишається наднебезпечним для цивільних. Розмінування окупанти проводять виключно в точках власного інтересу - заводи, порт та пляжі, де відпочиває мерзота", - пише Андрющенко.
У квартирах, на подвір'ях, вулицях рашисти не прибирають залишки мін і снарядів.
Крім того, на дитячому майданчику залишається російська "точка У", яку сапери не прибирають навіть після викликів місцевих.
"Люди тижнями чекають на розмінування. Скільки це ще забере життів? Питання риторичне", - додав радник міського голови Маріуполя.
- У Маріупольську лікарню №2, в якій окупанти наразі облаштували військовий шпиталь, нещодавно завезли велику кількість поранених солдат ЗС РФ.
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