Про це інформує в телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь залишається наднебезпечним для цивільних. Розмінування окупанти проводять виключно в точках власного інтересу - заводи, порт та пляжі, де відпочиває мерзота", - пише Андрющенко.



У квартирах, на подвір'ях, вулицях рашисти не прибирають залишки мін і снарядів.



Крім того, на дитячому майданчику залишається російська "точка У", яку сапери не прибирають навіть після викликів місцевих.



"Люди тижнями чекають на розмінування. Скільки це ще забере життів? Питання риторичне", - додав радник міського голови Маріуполя.

У Маріупольську лікарню №2, в якій окупанти наразі облаштували військовий шпиталь, нещодавно завезли велику кількість поранених солдат ЗС РФ.

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