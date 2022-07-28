Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, наразі окупаційна "влада" Маріуполя шукає донорів, оскільки російським солдатам необхідна велика кількість крові.

Андрющенко закликає маріупольців ігнорувати запити військового шпиталю.

"Росіяни й так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись", - пише він.