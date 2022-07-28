У лікарню Маріуполя привезли велику кількість поранених окупантів, - радник мера
У Маріупольську лікарню №2, в якій окупанти наразі облаштували військовий шпиталь, нещодавно завезли велику кількість поранених солдат зс РФ
Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, наразі окупаційна "влада" Маріуполя шукає донорів, оскільки російським солдатам необхідна велика кількість крові.
Андрющенко закликає маріупольців ігнорувати запити військового шпиталю.
"Росіяни й так випили забагато нашої крові, аби ще добровільно з ними ділитись", - пише він.
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