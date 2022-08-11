Росіяни, ймовірно, влаштують судилище над захисниками Маріуполя на День Незалежності України, - мер Бойченко
Міський голова Маріуполя заявив, що російські окупанти, ймовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України
Про це інформують в телеграмі Маріупольської міської ради.
Після інформації про будівництво кліток на сцені камерної філармонії міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що це показовий акт помсти рашистів і чергова спроба дестабілізувати українців. Крім того, за відсутності успіхів армії РФ на фронті, ті транслюватимуть хоч якусь перемогу.
"Це судилище є воєнним злочином. Адже були конкретні домовленості з Червоним Хрестом та ООН щодо полонених, які склали зброю. Сторони погодилися, що полонених не будуть судити та вони будуть їхати виключно в бік України", - наголосив Бойченко.
Мер закликав міжнародні інституції зробити все для порятунку наших героїв.
- Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що 10 серпня у Маріуполі вперше був проведений справжній страйк працівників Міськводоканалу, які відмовилися виходити на роботу через невиплату заробітної плати.
- 6 серпня на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники організували так званий рок-концерт на території розбомбленого меткомбінату "Азовсталь".
- Також міська рада Маріуполя повідомляла, що окупанти у місті розміщали міни на дитячих майданчиках, де місцеві жителі продовжують їх знаходити
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