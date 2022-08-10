Про це інформує мерія міста.

Зазначається, що на сьогодні більшість дворів та будинків міста залишаються не обстеженими та не розмінованими. Міська рада закликає жителів уважно пересуватися містом та не наближалися до невідомих предметів.

"Також закликаємо не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням. Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!" - йдеться у дописі мерії.