Маріупольці знаходять ворожі міни на дитячих майданчиках, - міськрада
Міська рада Маріуполя повідомляє, що окупанти у місті розміщали міни навіть на дитячих майданчиках, де місцеві жителі продовжують їх знаходити
Про це інформує мерія міста.
Зазначається, що на сьогодні більшість дворів та будинків міста залишаються не обстеженими та не розмінованими. Міська рада закликає жителів уважно пересуватися містом та не наближалися до невідомих предметів.
"Також закликаємо не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням. Нехай вони прибирають за собою та ризикують власним життям, а не вашим!" - йдеться у дописі мерії.
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