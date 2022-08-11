У Маріуполі наростає громадський бунт та супротив, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що 10 серпня у Маріуполі вперше був проведений справжній страйк працівників Міськводоканалу, які відмовилися виходити на роботу через невиплату заробітної плати
Про це він розповів в етері Еспресо.
Петро Андрющенко прокоментував вибух, який пролунав у місті 10 серпня.
"Якщо не вдаватися у деталі, то спрацювала розтяжка, яка була встановлена на території одного з підрозділів центральної бухгалтерії Маріупольської міської ради. Колаборанти згадали, що там є данні про освітян, тому що 1 вересня вже не за горами. Дістатися туди їм не вдалося, у результаті вибуху є постраждалі. Бажання знову лізти за документами у них значно поменшало. Тобто наш супротив переказує "привіт" та "дякує" МНС Росії, що залишає дуже багато вибухівки після того, як проводить розмінування", - пояснив радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що знову по місту росіяни посилюють контрпартизанські заходи, але не дуже вдало.
"Окупанти роблять, навіть, театральні постановки, і вчора зранку у районі Утрішнього ринку на Лівобережжі показово затримали двох азовців у чистій формі, з азовськими шевронами, без стрілянини на очах у людей. Ми розуміємо, що це за азовці та звідки ті актори. Росіяни намагаються показати всіма засобами, що спротиву у Маріуполі немає і вони ефективно з цим борються", - зазначив радник мера.
Андрющенко зауважив, що наростає не тільки спротив, а ще й громадський бунт.
"Вчора у Маріуполі вперше був проведений справжній страйк працівників Міськводоканалу, які відмовилися виходити на роботу через невиплату заробітної плати. Сьогодні страйкування має продовжитися. Якщо подивитися відео з вчорашніх подій, то росіяни у шоці, тому хай отримують українське виховання", - розповів радник мера.
- 8 серпня в окупованому Маріуполі газ пропав разом з водою та електрикою через годину після запуску
- Також міська рада Маріуполя повідомляла, що окупанти у місті розміщали міни на дитячих майданчиках, де місцеві жителі продовжують їх знаходити
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