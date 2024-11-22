"Вважаємо вибір Бразилії неправильним": МЗС України про відсутність запрошення на саміт G20
Україна вважає неправильним рішення не запрошувати її на саміт країн Великої двадцятки, який проходив у Бразилії та співпав із 1000-м днем повномасштабної агресії Росії
Про це заявив на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.
"Вони (Бразилія - ред.) зробили той вибір, який зробили, то їхній вибір як головуючих. Ми вважаємо, що цей вибір - не запросити Україну - неправильний", - сказав Тихий.
Дипломат наголосив, що Україна зверталася до бразильських партнерів щодо важливості участі в саміті, та назвав російську агресію глобальною загрозою.
"Ми закликали запросити, вважали, що дуже правильно, щоб на 1000-й день повномасштабної агресії РФ ця тема прозвучала від України на засіданні. Крім того, російська агресія проти України - це глобальна загроза. Якщо фокус бразильського головування в G20 - на сталому розвитку, на економіці, подоланні несправедливостей у світовій фінансовій системі, то без розв'язання і справедливого завершення російської агресії цього досягти неможливо", - сказав Тихий.
Дипломат додав, що Україна планувала запропонувати бачення справедливого завершення війни.
"Це не просто те, що Україна хотіла розповісти про свої страждання через російську агресію. Ми хотіли запропонувати там свої певні бачення, і як російську агресію можна завершити справедливо", - сказав Тихий.
Водночас представник МЗС наголосив, що Україна й надалі буде використовувати кожен майданчик, щоб казати світу про небезпеку російської агресії
За словами речника МЗС, Південноафриканська республіка, якіа головуватиме в G20 наступною, запевнила Україну, що агресія РФ буде однією з тем обговорення.
"Як мінімум почули такі запевнення від південноафриканської сторони. І вважаємо, що це правильно в контексті глобальних загроз російської агресії не тільки для України, а загалом, і для країн Африки", - сказав Тихий.
- Головування ПАР у G20 почнеться у грудні. Раніше, наприкінці жовтня очільник МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Південно-Африканської Республіки переговорив із південноафриканським колегою Рональдом Ламолою.
- Саміт Групи 20 (G20) відбувався в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва опублікував спільне комюніке на день раніше, щоб уникнути обговорення війни в Україні. Очільники Німеччини та Франції Олаф Шольц і Еммануель Макрон обурилися рішенням бразильського лідера.
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