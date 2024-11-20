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Президент Бразилії зірвав обговорення війни в Україні на саміті G20: Макрон і Шольц розчаровані

Світлана Кравченко
20 листопада, 2024 середа
09:53
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

На саміті G20 президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва опублікував спільне комюніке на день раніше, щоб уникнути обговорення війни в Україні. Європейські лідери обурилися цим рішенням

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що зазвичай комюніке саміту оприлюднюють наприкінці зустрічі, але Лула да Сілва вирішив затвердити його ще до завершення пленарного засідання 18 листопада.

Reuters наголошує, що обговорення позиції щодо війни Росії проти України традиційно викликає труднощі на самітах G20.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив розчарування тим, що документ G20 не акцентував на відповідальності Росії за початок війни, особливо в її тисячний день. 

"Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність. Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20", - заявив Шольц.

Президент Франції Емманюель Макрон також висловився щодо такого рішення бразильського лідера.

"Комюніке закрив президент Лула. Воно не відповідало тій позиції, яку ми могли б мати", - зауважив він.

Один із європейських чиновників, який побажав залишитися анонімним, назвав дії Лули "жорстокими", але його країна вирішила поважати право господаря саміту визначати час публікації спільної заяви.

  • 19 листопада лідери країн G20 завершили саміт у Ріо-де-Жанейро, оприлюднивши фінальну декларацію, яка визначає основні глобальні пріоритети на найближчі роки.
Теги:
Новини
Бразилія
Війна з Росією
Емманюель Макрон
саміт G20
G-20
Олаф Шольц
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