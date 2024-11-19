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Оподаткування мільярдерів, боротьба з бідністю й мир в Україні: лідери G20 оприлюднили спільну декларацію

Марія Науменко
19 листопада, 2024 вiвторок
10:24
Світ Саміт G20 у Ріо-де-Жанейро

Лідери країн G20 завершили саміт у Ріо-де-Жанейро, оприлюднивши фінальну декларацію, яка визначає основні глобальні пріоритети на найближчі роки

Зміст

Про це йдеться у спільній декларації лідерів G20.

Лідери країн G20 домовилися про низку заходів, спрямованих на подолання бідності, кліматичні зміни та підтримку миру у світі.

Фінансові реформи та боротьба з нерівністю

Однією з центральних тем саміту стало справедливе оподаткування надприбутків. Лідери домовилися про впровадження глобальної мінімальної ставки податку для транснаціональних корпорацій, а також нових підходів до оподаткування найбагатших верств населення, зокрема мільярдерів. Ці ініціативи спрямовані на забезпечення додаткових ресурсів для боротьби з бідністю та зміцнення економічної стабільності в країнах, що розвиваються.

"Прогресивне оподаткування є одним із ключових інструментів зменшення внутрішньої нерівності, зміцнення фіскальної стійкості, бюджетної консолідації, сприяння сильному, сталому, збалансованому та інклюзивному зростанню", - йдеться у повідомленні.

Для подолання нерівності в доходах країни G20 заявили про намір розширити доступ до соціальних програм, інвестувати у створення робочих місць і розвивати "зелену" економіку.

Україна та глобальна безпека

Саміт підтвердив підтримку миру в Україні. Лідери наголосили на необхідності негайного припинення бойових дій і дотримання принципів міжнародного права. Учасники закликали до дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання конфлікту, зокрема через діалог між ключовими сторонами.

"Конкретно щодо війни в Україні, нагадуючи про наші дискусії в Нью-Делі, ми наголошуємо на людських стражданнях та негативному додатковому впливі війни на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, ланцюги поставок, макрофінансову стабільність, інфляцію та економічне зростання. Ми вітаємо всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир, дотримуючись усіх цілей і принципів Статуту ООН щодо сприяння мирним, дружнім і добросусідським відносинам між народами", - зазначили лідери G20.

Декларація також включає заклик до захисту цивільного населення і відновлення зруйнованої інфраструктури.

Зміна клімату

G20 визначила боротьбу зі змінами клімату як один із пріоритетів. Лідери зобов’язалися пришвидшити реалізацію Паризької кліматичної угоди та інвестувати у відновлювані джерела енергії. Окремо лідери обговорили необхідність підтримки країн, які найбільше страждають від екологічних криз, через міжнародні фонди допомоги.

"Ми підтверджуємо нашу рішучу відданість багатосторонності, особливо у світлі прогресу, досягнутого в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди, - йдеться в тексті декларації. - Ми підтверджуємо температурну мету Паризької угоди, яка полягає в тому, щоб утримати зростання глобальної середньої температури на рівні значно нижче 2°C порівняно з доіндустріальним рівнем та докласти зусиль для обмеження зростання температури до 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем, визнаючи, що це значно зменшить ризики та наслідки зміни клімату".

Глобальна охорона здоров’я

У декларації йдеться про важливість зміцнення системи охорони здоров’я, особливо в умовах постпандемічного відновлення. Учасники саміту пообіцяли сприяти справедливому розподілу медичних технологій, включно з вакцинами, для запобігання новим спалахам інфекційних хвороб.

"Ми підтримуємо завершення поточних переговорів щодо розробки та обговорення конвенції, угоди або іншого міжнародного інструменту ВООЗ щодо запобігання пандемії, готовності до неї та реагування на неї, який має доповнити Міжнародні медико-санітарні правила (ММСП), при повній повазі до суверенітету окремих держав", - наголосили учасники саміту. 

Цифровізація та інновації

Лідери наголосили на важливості розвитку цифрової інфраструктури та розширення доступу до інтернету. Це сприятиме економічному розвитку, освіті та скороченню нерівності між країнами. Було також порушено питання про етичне використання штучного інтелекту та захист даних.

"Ми визнаємо, що цифрові платформи змінили цифрову екосистему та онлайн-взаємодію, посиливши поширення інформації та полегшивши комунікацію в межах географічних кордонів та між ними. Однак оцифрування інформаційної сфери та прискорений розвиток нових технологій, таких як штучний інтелект (ШІ), різко вплинули на швидкість, масштаби та охоплення дезінформації, мови ненависті та інших форм шкоди в Інтернеті. У цьому сенсі ми наголошуємо на необхідності прозорості та відповідальності цифрових платформ згідно з відповідною політикою та чинним законодавством і будемо працювати з платформами та відповідними зацікавленими сторонами в цьому напрямку", - йдеться у документі.

Висновки

Спільна декларація G20 у Ріо-де-Жанейро показала готовність світових лідерів діяти разом для вирішення глобальних викликів. Саміт став важливим кроком до формування нової глобальної парадигми співпраці, орієнтованої на справедливість, стійкість і мир.

"Ми залишаємося рішуче налаштованими на боротьбу з голодом, бідністю та нерівністю, сприяння сталому розвитку в його економічному, соціальному та екологічному вимірах, а також реформування глобального управління. Ми вітаємо амбіції Саудівської Аравії щодо просування своєї черги на головування в G20 в наступному циклі. Ми дякуємо Бразилії за її лідерство цього року і з нетерпінням чекаємо на спільну роботу у 2025 році під час головування Південної Африки і наступної зустрічі в США у 2026 році", - підсумували лідери G20.

  • 30 липня президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада.
  • 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що він не приїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. За словами очільника Кремля, він не хоче "зірвати" саміт.
  • 18 листопада у Bloomberg повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро власний план врегулювання війни в Україні шляхом заморозки конфлікту на нинішніх лініях фронту.
Теги:
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