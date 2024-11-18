Ердоган під час саміту G20 планує представити свій план заморозки війни в Україні: у Кремлі відреагували

Про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що після майже 1000 днів війни РФ проти України союзники підштовхують Зеленського розглянути нові способи змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Два європейські чиновники заявили, що дедалі більше країн закликають Зеленського ухвалити компроміс, оскільки жодна сторона не може досягти остаточної перемоги.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є останнім членом НАТО, який захотів долучитися до дискусії. За словами людей, знайомих з його планами, він має намір запропонувати замороження конфлікту на існуючих лініях фронту під час зустрічі лідерів Групи 20 в Ріо-де-Жанейро в понеділок.

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На саміті також будуть присутні Китай і Бразилія, які з травня закликають до проведення міжнародної конференції за участю обох сторін.

Ердоган пропонує, зокрема, відкласти обговорення про членство України в НАТО на щонайменше 10 років, вважаючи це поступкою для Путіна. Турецька ініціатива передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу, де Росія контролює території з 2014 року. Пропонується також розмістити міжнародні війська для забезпечення миру, а Україні гарантуються військові поставки в якості компенсації за затримку з вступом до НАТО

"Раптовий галас щодо врегулювання свідчить про нову нагальність з боку союзників України, які намагаються випередити повернення Трампа і можливість різкого скорочення підтримки з боку США", - пояснили у виданні, зазначивши, що поява північнокорейських військ на боці Росії також посилює бажання швидкого завершення конфлікту.

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Проте, попри високі людські втрати, Путін не виявив особливої схильності до перемир'я. Минулого тижня він заявив про готовність до переговорів, однак за умов, що будуть враховані інтереси безпеки Росії та її територіальні здобутки. Крім того, у Кремлі можуть сприйняти зростаючий тиск на Україну як підтвердження успіху їхньої стратегії виснаження.

Реакція Кремля

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков категорично відкинув пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про заморожування війни в Україні, передає Telegram-канал Медуза — LIVE.

За його словами, план не обговорювався на рівні лідерів двох країн, і Кремль знайомий з ним лише з публікацій у ЗМІ.

"У цьому випадку червневі сформульовані умови президентом Путіним, вони повністю зберігають свою актуальність. Це те, що потрібно зробити для того, щоб бойові дії були зупинені", - додав він.