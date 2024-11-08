Війну в Україні можна "легко завершити" завдяки підходу адміністрації Трампа, орієнтованому на вирішення ситуації, - Ердоган

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган переконаний, що "більше дипломатії відкриють двері до миру".

"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підходить до цього питання з точки зору, заснованої на рішеннях. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфлікту", - заявив турецький очільник.

Також він акцентував, що Анкара закликає до завершення війни РФ проти України шляхом переговорів, додавши, що "негативний вплив конфлікту на світ необхідно помʼякшити".

"Ми - країна, якій вдалося об'єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та будемо продовжувати це робити", - заявив Ердоган.