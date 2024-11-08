Війну в Україні можна "легко завершити" завдяки підходу адміністрації Трампа, орієнтованому на вирішення ситуації, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що війна в Україні може "легко закінчитися", якщо адміністрація Дональда Трампа, який переміг на виборах у США, застосує підхід з метою вирішення ситуації
Про це повідомляє Reuters.
Ердоган переконаний, що "більше дипломатії відкриють двері до миру".
"Ми можемо легко покласти край цій війні, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підходить до цього питання з точки зору, заснованої на рішеннях. Більше діалогу, дипломатії, домовленостей відкриють двері до миру, а не зброї, бомб і конфлікту", - заявив турецький очільник.
Також він акцентував, що Анкара закликає до завершення війни РФ проти України шляхом переговорів, додавши, що "негативний вплив конфлікту на світ необхідно помʼякшити".
"Ми - країна, якій вдалося об'єднати обидві сторони за одним столом. Ми робили це багато разів і можемо зробити це знову. Ця війна повинна закінчитися зараз. Ми зосередили наші зусилля на мирі та будемо продовжувати це робити", - заявив Ердоган.
- 11 вересня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права.
- 16 вересня у МЗС Туреччини заявили, що держава підтримує Україну та вважає, що закінчення війни потрібно шукати в мирних переговорах з урахуванням інтересів Києва.
- Згодом Ердоган запевнив, що Туреччина буде збільшувати підтримку зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності України.
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