МЗС Туреччини: закінчення війни слід шукати в переговорах з урахуванням інтересів України
Туреччина підтримує Україну та вважає, що закінчення війни потрібно шукати в мирних переговорах із урахуванням інтересів Києва
Про це заявив заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк, передає "Голос Америки".
"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною. Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися", - сказав він.
Озтюрк висловився, що закінчення війни слід шукати в мирних переговорах із урахуванням інтересів українського народу. За словами гендиректора з питань міжнародної безпеки турецького МЗС, результатом переговорів має стати "збалансований результат".
"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - підкреслив посол.
- 11 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права.
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