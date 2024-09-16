МЗС Туреччини: закінчення війни слід шукати в переговорах з урахуванням інтересів України

Про це заявив заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк, передає "Голос Америки".

"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною. Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися", - сказав він.

Озтюрк висловився, що закінчення війни слід шукати в мирних переговорах із урахуванням інтересів українського народу. За словами гендиректора з питань міжнародної безпеки турецького МЗС, результатом переговорів має стати "збалансований результат".

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - підкреслив посол.