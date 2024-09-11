Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, - Ердоган

Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи, передає Anadolu.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - сказав президент Туреччини.

Водночас Ердоган підкреслив, що анексія Росією Криму, проти якої Анкара була проти з першого дня, "поглибила пережитий біль" кримських татар, які пережили депортацію 80 років тому.

Він додав, забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

"Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, започаткованими українським урядом для зміцнення прав Криму та кримських татар", - сказав Ердоган, додавши, що вони мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - наголосив турецький президент.