Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права
Про це він повідомив у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи, передає Anadolu.
"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - сказав президент Туреччини.
Водночас Ердоган підкреслив, що анексія Росією Криму, проти якої Анкара була проти з першого дня, "поглибила пережитий біль" кримських татар, які пережили депортацію 80 років тому.
Він додав, забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.
"Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, започаткованими українським урядом для зміцнення прав Криму та кримських татар", - сказав Ердоган, додавши, що вони мають право жити безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.
"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - наголосив турецький президент.
- У Києві в середу, 11 вересня, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи відкрили український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу.
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