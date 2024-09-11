У Києві відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На церемонії відкриття меморіалу були присутні, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, голова сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, голова парламенту Молдови Ігор Гросу та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Ще донедавна тут був сквер чекістів, і нікому з вас не потрібно окремо пояснювати, хто це. У ваших країнах знають і пам'ятають про їхні жахливі злочини. Злочини і діяння тоталітарної радянської системи загалом. Як вони вбивали, катували та вчиняли насильницькі депортації", - наголосив Зеленський.

Фото: Офіс президента

Він додав, що Україна відкриває цей меморіал у той час, коли історія повторюється: Крим знову став полем бою за свободу, гідність та право жити, - й зазначив, що "цей меморіал - це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо".

Зеленський також наголосив, що колись такий самий меморіал з'явиться у деокупованому Криму - як символ незламної волі.

Фото: Офіс президента

"Пам'ять змушує нас діяти, і план Формули миру - це і план повернення Криму, це план відновлення прав кримськотатарського народу, прав українців та всіх, хто живе на цій землі. І ми віримо, що цей пам'ятний знак стане місцем, де будуть збиратись і українці, і наші союзники. Усі, хто поділяє з нами боротьбу за наш український Крим", - зазначив президент.