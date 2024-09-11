У Києві відкрили меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу
У Києві в середу, 11 вересня, в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи відкрили український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
На церемонії відкриття меморіалу були присутні, зокрема, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, голова сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, голова парламенту Молдови Ігор Гросу та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
"Ще донедавна тут був сквер чекістів, і нікому з вас не потрібно окремо пояснювати, хто це. У ваших країнах знають і пам'ятають про їхні жахливі злочини. Злочини і діяння тоталітарної радянської системи загалом. Як вони вбивали, катували та вчиняли насильницькі депортації", - наголосив Зеленський.
Фото: Офіс президента
Він додав, що Україна відкриває цей меморіал у той час, коли історія повторюється: Крим знову став полем бою за свободу, гідність та право жити, - й зазначив, що "цей меморіал - це не просто данина минулому, це символ того, що ми не забуваємо і не пробачимо".
Зеленський також наголосив, що колись такий самий меморіал з'явиться у деокупованому Криму - як символ незламної волі.
Фото: Офіс президента
"Пам'ять змушує нас діяти, і план Формули миру - це і план повернення Криму, це план відновлення прав кримськотатарського народу, прав українців та всіх, хто живе на цій землі. І ми віримо, що цей пам'ятний знак стане місцем, де будуть збиратись і українці, і наші союзники. Усі, хто поділяє з нами боротьбу за наш український Крим", - зазначив президент.
- У середу, 11 вересня, до української столиці з візитами прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Леммі, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, її хорватський колега Андрей Пленкович та очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил.
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