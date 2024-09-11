Президент Литви Науседа і прем'єрка Латвії Сіліня прибули до Києва
У середу, 11 вересня, до української столиці з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня
Про свій візит до Києва Науседа повідомив у соцмережі Х.
"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - написав литовський президент.
Він також наголосив, що військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.
Крім того, того ж дня до України прибула прем'єрка Латвії Евіка Сіліня. Як інформує пресслужба уряду Латвії, її візит триватиме до 13 вересня.
Зазначається, що у рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, її шляху до вступу до ЄС і НАТО.
Також Сіліня опублікувала у соцмережі Х відео з київського вокзалу.
"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" - підписала свій допис латвійська прем'єрка.
- 28 серпня в Україну надійшла військова допомога від Литви: ЗСУ отримали навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка.
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