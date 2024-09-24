Туреччина збільшуватиме зусилля, аби припинити війну в Україні шляхом дипломатії, - Ердоган

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган перед початком Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки гонка озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив Ердоган.

Водночас турецький лідер закликав реформувати ООН, зокрема Раду безпеки організації, через її неефективність.

"Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом "світ більший п'яти" (постійних членів РБ ООН - ред.), сьогодні нам потрібні все більше і більше", - пояснив він.