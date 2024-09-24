Туреччина збільшуватиме зусилля, аби припинити війну в Україні шляхом дипломатії, - Ердоган
Туреччина буде збільшувати підтримку зусиль для припинення війни РФ проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності України
Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган перед початком Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, передає Укрінформ.
"Закінчується третій рік війни в Україні, ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру. Оскільки гонка озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив Ердоган.
Водночас турецький лідер закликав реформувати ООН, зокрема Раду безпеки організації, через її неефективність.
"Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом "світ більший п'яти" (постійних членів РБ ООН - ред.), сьогодні нам потрібні все більше і більше", - пояснив він.
- 11 вересня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права.
- 16 вересня у МЗС Туреччини заявили, що держава підтримує Україну та вважає, що закінчення війни потрібно шукати в мирних переговорах із урахуванням інтересів Києва.
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