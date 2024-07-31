Байден пообіцяв відвідати саміт G20 у Бразилії після виборів у США
У вівторок, 30 липня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада
Про це повідомляє пресслужба президента Бразилії.
"Байден підтвердив свою присутність на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро в листопаді і побажав бразильському головуванню успіхів на чолі групи", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що очільники держав під час розмови обговорити двосторонні та багатосторонні питання, а також ситуацію у Венесуелі.
Наприкінці розмови президент Бразилії привітав Байдена з його "великодушним" рішенням щодо виборчого процесу в США і побажав демократії країни успіху на президентських виборах у листопаді.
- Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Увечері 21 липня Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів.
- Згодом голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.
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