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Байден пообіцяв відвідати саміт G20 у Бразилії після виборів у США

Світлана Кравченко
31 липня, 2024 середа
07:49
Світ Джозеф Байден

У вівторок, 30 липня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою і заявив про плани відвідати саміт G20 у Ріо-де-Жанейро 18 - 19 листопада

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Про це повідомляє пресслужба президента Бразилії.

"Байден підтвердив свою присутність на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро в листопаді і побажав бразильському головуванню успіхів на чолі групи", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що очільники держав під час розмови обговорити двосторонні та багатосторонні питання, а також ситуацію у Венесуелі.

Наприкінці розмови президент Бразилії привітав Байдена з його "великодушним" рішенням щодо виборчого процесу в США і побажав демократії країни успіху на президентських виборах у листопаді.

  • Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Увечері 21 липня Байден офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. 
  • Згодом голови Демократичної партії в усіх штатах підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс, як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах очільника Білого дому.
Теги:
вибори президента
Бразилія
Джо Байден
саміт G20
вибори у США
США
G-20
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