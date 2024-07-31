Байден пообіцяв відвідати саміт G20 у Бразилії після виборів у США

Про це повідомляє пресслужба президента Бразилії.

"Байден підтвердив свою присутність на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро в листопаді і побажав бразильському головуванню успіхів на чолі групи", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що очільники держав під час розмови обговорити двосторонні та багатосторонні питання, а також ситуацію у Венесуелі.

Наприкінці розмови президент Бразилії привітав Байдена з його "великодушним" рішенням щодо виборчого процесу в США і побажав демократії країни успіху на президентських виборах у листопаді.