Байден зняв свою кандидатуру з виборів та запропонував замість себе Камалу Гарріс. Трамп задоволений

Про це Джо Байден заявив у Х.

"І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов'язків як президента на залишок мого терміну", - заявив президент США.

Водночас він згадав, чого досягли Сполучені Штати за останні три з половиною роки.

Крім цього, Байден подякував усім, хто "так важко працював, щоб мене переобрали". Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона "була неймовірним партнером у всій цій роботі".

Байден підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти

Президент Байден пізніше виклав пост, де запропонував кандидатуру Камали Гарріс на пост президента США від Демократичної партії.

"Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - заявив Байден.

Реакція Дональда Трампа

У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".

Хоча наразі незрозуміло, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віцепрезидентку Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.

Реакція спікера Майка Джонсона

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав Джо Байдена піти у відставку невдовзі після того, як президент оголосив, що не буде балотуватися на переобрання, пише CNN.

"Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний бути президентом. Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не може настати досить скоро", - пише Джонсон.