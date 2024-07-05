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Впливові демократи надіслали листа до Байдена з проханням знятися з виборів, - WP

5 липня, 2024 п'ятниця
21:38
Світ Джо Байден у Варшаві

Група з впливових бізнесменів та продемократичних активістів надіслали листа до президента США Джо Байден з проханням зняти свою кандидатуру з виборів

Зміст

Про це пише The Washington Post.

"Ми з усією повагою закликаємо вас відмовитися від участі в переобранні заради нашої демократії і майбутнього нашої нації", - йдеться у приватному листі, який підписали 168 політичних донорів Демократичної партії США.

Зазначається, що лист був організований Leadership Now Project - групою, заснованою в 2018 році у відповідь на стурбованість, що зростає щодо загроз демократичним нормам. За словами джерела видання, лист доставили кільком радникам Білого дому.

За даними видання, лист до Байдена підписали зокрема екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг, ексміністр оборони США Луїс Кальдера, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг та інші.

Що відомо про участь Джо Байдена у виборах

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. Маєрс очікує, що провідні демократи закличуть Байдена дозволити іншому кандидату від партії балотуватися у президенти. 

Проте 5 липня чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він "нікуди не піде" та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Теги:
політика
Президент США
Джо Байден
вибори у США
США
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