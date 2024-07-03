Донор демократичної партії заявив, що Байден має до 5 днів на рішення щодо участі у виборах, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За словами Чарльза Маєрса, ситуація докорінно змінилась після перших дебатів Дональда Трампа і Джо Байдена.

"Я думаю, що в найближчі 4-5 днів ми дізнаємося, чи бере участь президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, аби прийняти рішення", - сказав провідний фінансовий донор демократичної партії США.

Маєрс очікує, що провідні демократи закличуть Байдена дозволити іншому кандидату від партії балотуватися у президенти.

"Насправді я спостерігаю найбільший тиск і набагато більше паніки (серед членів Конгресу – прим.), ніж серед донорів", - йдеться у заяві.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим.

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.