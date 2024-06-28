У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів

Про це інформує The Hill.

"Звичайно, він не вибуває", - заявив речник кампанії Байдена Сет Шустер.

Натомість сам Байден відмовився від обговорюваного питання про те, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.

"Ні. Важко дебатувати з брехуном. The New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", - наголосив президент, маючи на увазі колишнього президента Трампа.

Після виступу Байдена на дебатах з Трампом деякі демократи визнали, що це викличе дискусії про те, чи варто замінити кандидатуру президента перед серпневим з'їздом Демократичної партії.

"Базікання дуже відволікає, і воно буде дуже шкідливим для кампанії, - заявила колишня прессекретарка Байдена Джен Псакі. - Чи варто його замінити? Вони будуть відповідати на це питання замість того, щоб прориватися в атаку на Трампа".

Водночас у штабі Байдена зазначили, що провели рекордний день збору коштів на місцях, і назвали десятки брехливих заяв Трампа та його відмову визнати результати виборів 2024 року ознаками того, що дебати не були успішними і для експрезидента.