У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів
У виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом
Про це інформує The Hill.
"Звичайно, він не вибуває", - заявив речник кампанії Байдена Сет Шустер.
Натомість сам Байден відмовився від обговорюваного питання про те, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.
"Ні. Важко дебатувати з брехуном. The New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", - наголосив президент, маючи на увазі колишнього президента Трампа.
Після виступу Байдена на дебатах з Трампом деякі демократи визнали, що це викличе дискусії про те, чи варто замінити кандидатуру президента перед серпневим з'їздом Демократичної партії.
"Базікання дуже відволікає, і воно буде дуже шкідливим для кампанії, - заявила колишня прессекретарка Байдена Джен Псакі. - Чи варто його замінити? Вони будуть відповідати на це питання замість того, щоб прориватися в атаку на Трампа".
Водночас у штабі Байдена зазначили, що провели рекордний день збору коштів на місцях, і назвали десятки брехливих заяв Трампа та його відмову визнати результати виборів 2024 року ознаками того, що дебати не були успішними і для експрезидента.
- Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати. Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.
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